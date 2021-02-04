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Gündem
Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor

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Kayseri'de depremde hasar gören minare onarılıyor
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KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde önceki gün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören 50 yıllık caminin minaresinde tadilat başlatıldı.

İlçede gece saatlerinde meydana gelen depremde, bazı evlerde çatlaklar oluşurken, Bakarcak Mahallesi'ndeki 50 yıllık Bakarcak Camisinin de minaresi zarar gördü. Uç kısmı yıkılan minarenin onarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler vinç yardımıyla minarede çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, deprem anında ilçedeki bir ahırda koyunların yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında hepsi yerde yatar vaziyette olan hayvanların ayaklandığı görüldü.

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