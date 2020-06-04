MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de dehşete düşüren olay! Boş arazide bulundu
GeriGündem Kayseri'de dehşete düşüren olay! Boş arazide bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Kayseri'de dehşete düşüren olay! Boş arazide bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayseri'de, boş arazide yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.

7
  • Kayseride dehşete düşüren olay
  • Kayseride dehşete düşüren olay
  • Kayseride dehşete düşüren olay
  • Kayseride dehşete düşüren olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Beşparmak mahallesinde cenini gören vatandaş, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, otların arasındaki cenin üzerinde inceleme yaptı.

Yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle