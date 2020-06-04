Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
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Kayseri'de dehşete düşüren olay! Boş arazide bulundu
Kayseri'de, boş arazide yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.
Öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Beşparmak mahallesinde cenini gören vatandaş, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, otların arasındaki cenin üzerinde inceleme yaptı.
Yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.
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