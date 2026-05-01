Kayseri'de dehşet! Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

#Kayseri#Tomarza#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 17:16

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Dinçer B., tartıştığı eşi Demet B.'yi tabanca ile vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Dinçer B. ile eşi Demet B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Dinçer B., eşine tabancayla ateş etti. Dinçer B. ardından aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Dinçer ve Demet B. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Öte yandan çiftin 4 çocuklarının olduğu belirtildi.

