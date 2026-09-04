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Kayseri'de dehşet! 16 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçaklayarak öldürdü

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#Kayseri#Melikgazi#Cinayet
Kayseride dehşet 16 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 13:15

 Kayserİ’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E.’nin bıçakla yaraladığı 47 yaşındaki üvey babası M.T. hayatını kaybetti.

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Olay, 2 Eylül’de saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada V.E. yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.T., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli V.E. ise gözaltına alındı.

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Ağır yaralanan üvey baba, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. M.T.’nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltındaki V.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Kayseri#Melikgazi#Cinayet

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