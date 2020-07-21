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DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Irak uyruklu Muvaffak Hamza Abbas, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen şubat ayında yapılan operasyonda gözaltına alınan Muvaffak Hamza Abbas, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Abbas hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Muvaffak Hamza Abbas hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Abbas, DEAŞ terör örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muvaffak Hamza Abbas'ı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın kaçma şüphesini gerekçe göstererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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