Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 17 kişi gözaltında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Sarı ve turuncu alarmMeteoroloji'den peş peşe uyarılar... Sarı ve turuncu alarm!#Meteoroloji
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Bu da sanal sömürü Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhıBu da sanal sömürü! Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhı!#Twitch
Fethiyede isyan ettiren olay Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsunFethiye'de isyan ettiren olay! 'Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun'#Su Samuru
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
En ucuzu 166 bin lira TOKİ satışa çıkardıEn ucuzu 166 bin lira! TOKİ satışa çıkardı#TOKİ
İçişleri’nden sinyal operasyonu… e-Devlet’ten kontrol ediniz Asansörle indiler… Hepsi ele geçirildiİçişleri’nden sinyal operasyonu… e-Devlet’ten kontrol ediniz! Asansörle indiler… Hepsi ele geçirildi#İçişleri Bakanlığı
Shiba Inude büyük gün Dev borsada listeleniyorShiba Inu'de büyük gün! Dev borsada listeleniyor#Shiba Inu
Milyonlarca kişi kullanıyor... Dev şirkette önemli değişiklik CFO görevden ayrılıyorMilyonlarca kişi kullanıyor... Dev şirkette önemli değişiklik! CFO görevden ayrılıyor#Tiktok
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte kaderini belirleyecek gelişmeAltın fiyatlarında neler oluyor? İşte kaderini belirleyecek gelişme#Altın
Heyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecekHeyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecek#Taha Ayhan
En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'#Sema Dinçer
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 17 kişi gözaltında

#Kayseri#DEAŞ#Terör Örgütü

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 17 kişi gözaltı alındı.

Haberin Devamı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Örgütle bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yapıp Kayseri'ye geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları belirlenen Irak uyruklu 17 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ üyesi kişilere kalacak yer temin ettikleri tespit edildi. Evlerdeki aramada örgütsel materyaller ele geçirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#DEAŞ#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka