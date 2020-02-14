MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyede
GeriGündem Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 14.02.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyede

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. 3 gün önce belirlenen adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, dijital malzemelere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edilirken, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle