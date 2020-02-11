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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:35,Son Güncelleme:/

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. Suriye uyruklu 4 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

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