Kayseri'de dağıtıldı... Metrelerce kuyruk oluştu

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Belediyenin hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı’nda, Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Merkez Parkı olmak üzere 3 farklı noktada, organik domates fidesi almak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

