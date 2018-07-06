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Kayseri'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? Kayseri'de ezan okunuş saati

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Kayseride cuma namazı saat kaçta kılınacak Kayseride ezan okunuş saati

Kayseri’de yaşayan vatandaşlar, saatlerin ilerlemesiyle birlikte ‘cuma namazı saat kaçta?’ sorularını gündeme getirmeye başladı. Her hafta olduğu gibi haziran ayının ilk cuma gününde de namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen Kayserililer, ezan okunuş saatini takip ediyor. Peki, Kayseri’de cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı saatleri

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Yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’de ikamet eden vatandaşlar da cuma namazı saatleri için araştırmalara başladı. Türkiye’nin yedi bölgesinde ve illerinde farklılık gösteren cuma namazı saatleri, her hafta birkaç dakika değişiyor. Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen Kayserililer ve diğer vatandaşlar için saat bilgilerini derledik.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 6 Temmuz tarihli tablosuna göre, Başkent Ankara'da saat 12.59'da kılınırken, İstanbul'da 13.15'te kılınacak. Cuma namazı Kayseri'de ise 12.49'da kılınacak. Diğer illere dair cuma namazı vakitlerini Diyanet üzerinden öğrenmek için lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

İstanbulda Cuma Namazı saat kaçta kılınacak İşte İstanbul Cuma namazı saatleri

İstanbul'da Cuma Namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul Cuma namazı saatleri

İL İL CUMA NAMAZI  SAATİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

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Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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