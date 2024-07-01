Kayseri'de çocuğa taciz iddiası... Valilikten açıklama: Şahıs gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay saat 21.00'de Danişmentgazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalamak için taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi ve yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ise ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: MAĞDUR ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında “Kayseri’de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası” şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü. Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Haberin Devamı