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Kayseri'de cinsel saldırı iddiası sonrası çıkan olaylar... Suriye Kolordu Komutanı Fehim İsa: Provokatörlere uymamamız gerek

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#Kayseri#Suriye#Göçmen
Kayseride cinsel saldırı iddiası sonrası çıkan olaylar... Suriye Kolordu Komutanı Fehim İsa: Provokatörlere uymamamız gerek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:47

Kayseri'de çocuğa cinsel istismar iddiası sonrası başlayan olaylarla ilgili Suriyeli yerel askeri yetkililerden de açıklama geldi. Suriye Milli Ordusu 2'nci Kolordu Komutanı Fehim İsa, 'Türk bayrağına saygılı olmamız gerek. Provokatörlere uymamamız gerek. Fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek.' ifadelerini kullandı.

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Kayseri'de Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklanmıştı.

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa ile Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, Kayseri’de çıkan ve ardından Türkiye’nin kontrolündeki Suriye bölgelerine sıçrayan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. “Provokatörlere uymamamız gerek” diyen Fehim İsa, “Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu malları ile özel mülklere zarar veren provokatörlere uymamamız gerek.

'TÜRK BAYRAĞI BİZİM İÇİN KUTSAL VE ÖNEMLİDİR'

Fitne ateşi yakan, fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek. Türk bayrağına saygılı olmamız gerek. Mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir. Son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz. Özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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"HALKIMIZI TALEPLERİNİ BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz ise, Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının, bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, “Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz” dedi.

Sivil barışı korumanın önemine değinen Ebul İz, “ İnsanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz. Barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız” ifadelerini de kullandı.

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Müşterek Kuvvetler ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları ifade ederek, özgürleştirilmiş bölge halkını provokatif amaçlı kişilerin peşinden gitmemeye çağırdı.

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#Kayseri#Suriye#Göçmen

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