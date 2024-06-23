Kayseri’de CHP’li üyeye saldırı: Ayağından vuruldu

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde önceki akşam saatlerinde CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın otomobili kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Önce darbedilen Bahadır sonrasında tabancayla ayağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır, sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralı olan Bahadır’ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırının ardından araştırma başlatan jandarma ekipleri, olaya ilişkin Pınarbaşı’nın önceki dönem belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi E.U.’yu şüpheli olarak gözaltına aldı. E.U.’nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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‘TOPAL’ ŞARKISIYLA OYNAMIŞTI

CHP’li Şerafettin Bahadır, geçen 31 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın ‘Topal’ şarkısı eşliğinde oyun oynamış ve çekilen görüntüler MHP’li başkan adayı Menduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak yorumlanmış, sosyal medyada da gündem olmuştu. (Furkan KAVUKLU / DHA)

ÖZEL MHP’Yİ SUÇLADI

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Lideri Özgür Özel özetle “Şunu bilsinler ki, bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi. Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir” dedi.

MHP: İFTİRA

Özel’e, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter yanıt verdi. Ersoy, “Acizlik iftira atmaktır, en büyük acizlik ise ispatlayamayıp sürekli çukurda kalmaktır” derken, Yönter de Ersoy’un tweet’ini alıntılayarak,“Haydi başka kapıya” ifadesini kullandı.