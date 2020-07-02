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Gündem
İlyas KAPLAN- Yusuf AGAŞE/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Kayseri'de çatı yangını

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Kayseri'de çatı yangını
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KAYSERİ'de 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Aktem Siteleri D Blok'un çatısında çıktı. 8 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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