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Kayseri'de bir evin çatısına eğitim roketi düştü! 'Yıldırım düştü sandık'

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#Kayseri#Roket#Çatı
Kayseride bir evin çatısına eğitim roketi düştü Yıldırım düştü sandık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 12:10

Kayseri'de eğitim için havalandırılan roket, müstakil bir evin çatısına düştü. Ev sahibi Zeki Aktaş, İlk aşamada ne olduğunu anlamadık. Hava yağmurluydu. Yıldırım düştü sandık. Sonra baktık ki parçaları buraya düşmüş. Sahipleri geldi, toplayıp götürdüler. Polise haber verdik. Onlar geldi, inceledi. Cana gelen bir şey yok, şükür" diye konuştu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Talas ilçesi Akçakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Model uçak pistinde bir öğrenci tarafından havalandırılan eğitim roketi, Ziyapaşa Caddesi'nde bulunan müstakil evin çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evin çatısında hasar oluştu.

Kayseride bir evin çatısına eğitim roketi düştü Yıldırım düştü sandık

'YILDIRIM DÜŞTÜ SANDIK'

Ev sahibi Zeki Aktaş, "Olay sırasında dışarıdaydım. Ses çıktı. Bir cıvıltı geldi. Pat diye çatıya düştü. Çatıda birkaç tane kiremit kırılmış. İlk aşamada ne olduğunu anlamadık. Hava yağmurluydu. Yıldırım düştü sandık. Sonra baktık ki parçaları buraya düşmüş. Sahipleri geldi, toplayıp götürdüler. Polise haber verdik. Onlar geldi, inceledi. Sonra ne olduğu anladık. Sadece çatıda birkaç kiremit kırıldı. Şikayetçi olmadık. Böyle olaylar olabilir. Cana gelen bir şey yok, şükür. Zaten deneme atışını yapanlar, çatımızı onarmak için geldiler" dedi.

 

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#Kayseri#Roket#Çatı

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