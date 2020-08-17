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AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 19:53,Son Güncelleme:

Kayseri'de bıçaklı kavga! 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

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Kayseri'de bıçaklı kavga! 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta oturan 1'i çocuk 2 kişi, tartıştıkları grubun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Erciyesevler Mahallesi'ndeki Erciyes Parkı'nda oturan Mustafa D. (18) ve Hüseyin Mert İ. (16), bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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