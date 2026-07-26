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Kayseri’de beton mikserinin pompası patladı; 1 yaralı

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#Beton Mikseri Pompası#Kayseri#Cumhuriyet Meydanı
Kayseri’de beton mikserinin pompası patladı; 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 17:51

Kayseri’de beton mikserinin pompasının patlaması sonucu üzerine harç dökülen 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Yeraltı Çarşısı’nda yapımı devam eden engelli asansörü inşaatında meydana geldi. Çalışmalar sürerken beton mikserinin pompası patladı. Bu sırada aşağıdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, üzerine harç dökülmesi sonucu yaralandı.

Kayseri’de beton mikserinin pompası patladı; 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, tedavisinin ardından da taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Beton Mikseri Pompası#Kayseri#Cumhuriyet Meydanı

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