Kayseri’de baraj kurudu... Suların altından 4 köy çıktı

Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu eski 4 yerleşim yeri ortaya çıktı. Sulama amacıyla 2015’te hizmete açılan baraj, Develi Ovası’ndaki 57 bin hektarlık tarım alanının su ihtiyacını karşılıyor. Elektrik üretiminin yanı sıra balıkçılık da yapılan baraj, bölge halkına hem tarımda hem de balıkçılıkta ekonomik katkı sağlıyor.

KURAKLIK ENDİŞESİ

Son yıllarda aşırı kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle barajın yüzde 27 doluluğa kadar gerilemesi sonucu daha önce baraj suları altında kalan eski Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları tekrar gün yüzüne çıktı. Bölge halkı, yıllar sonra ortaya çıkan eski yerleşim yerlerindeki okulları, evleri ve camileri yeniden görme fırsatı bulsa da suların çekilmesi sebebiyle kuraklık endişesi yaşıyor.

DOLULUK %27’YE DÜŞTÜ

Gümüşören Barajı ve HES İşletme Müdürü Cemalettin Yıldız, tesisin hem elektrik üretimine hem bölge çiftçisinin arazilerini sulamasına katkı sağladığını söyledi. Barajdaki doluluk oranının ilk defa bu kadar düştüğünü belirten Yıldız, şunları kaydetti: “Burada maksimum 1297 kodda su biriktirebiliyoruz. Bunu sezon boyunca sulamaya gönderiyoruz. Şu anda baraj minimum seviyelerde. Baraj tam dolu olduğunda 186 milyon metreküplük suyumuz oluyor ama şu anda 71 milyon metreküplük suyumuz var. Bu dönemde yağış mevsimine giriyoruz ve beklentimiz var. Caminin minareleri gözüküyordu ama temellerini hiç görmemiştik. Bu sefer bunları da gördük. Dediğim gibi şimdiye kadar bu seviyelere hiç düşmemişti. Beşkardeşler, Menengi, Çukuryurt ve Yenice ortaya çıktı.”

1 KİLOMETRE ÇEKİLDİ

Yenice Mahallesi Muhtarı Erol Çalışkan, eski köylerini gördükleri için mutlu olduklarını ancak suların çekilmesinden de endişe duyduklarını dile getirdi. Bu yıl aşırı su kaybı olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Sular 1 kilometre çekildi. Daha önceden de böyle bir şey yaşanmamıştı. Tarımsal sulama da yapamıyoruz. İklim olarak da bu sene kötü bir süreç geçirdik” dedi.