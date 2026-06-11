×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri’de AVM’de asılsız ‘canlı bomba’ ihbarı yapan çocuk yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Canlı Bomba İhbarı#Asılsız İhbar
Kayseri’de AVM’de asılsız ‘canlı bomba’ ihbarı yapan çocuk yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 00:07

Kayseri’de ankesörlü telefon üzerinden bir AVM’de asılsız ‘Canlı bomba’ ihbarı yaptığı tespit edilen M.B.T. (13), polis ekiplerince yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. AVM’de ankesörlü telefonla ‘canlı bomba’ şüphelisi birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

AVM ve çevresine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller ve aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı. Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucunda ihbarı yapan kişinin M.B.T., olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan M.B.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Canlı Bomba İhbarı#Asılsız İhbar

BAKMADAN GEÇME!