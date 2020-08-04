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AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 19:37,Son Güncelleme:

Kayseri'de ateşle oynayan çocuklar apartmanı yaktı!

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Kayseri'de ateşle oynayan çocuklar apartmanı yaktı!
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanda ateşle oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangın nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alsancak Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında ateşle oynayan çocuklar yangına neden oldu. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede binayı saran dumandan 2 apartman sakini etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinin balkonundan tahliye edilen 2 kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.

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