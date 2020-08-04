Kayseri'de ateşle oynayan çocuklar apartmanı yaktı!

Alsancak Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında ateşle oynayan çocuklar yangına neden oldu. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede binayı saran dumandan 2 apartman sakini etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinin balkonundan tahliye edilen 2 kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.