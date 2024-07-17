Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmışlardı! Dayı-yeğen hakkında istenen ceza belli oldu

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Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran'da saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan polis ekipleri, 2 şüpheliye müdahale etti. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, işlemleri sonrası tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dayı-yeğen hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

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'HZ. İBRAHİM GİBİ PUTLARI YIKMAK İSTEDİK'

İddianamede, ifadelerine de yer verilen 2 sanıktan Kılıçkaya'nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin 'Mesih' olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah'ın ifadelerinde ayrıca "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi. Kılıçkaya'nın ifadesinde, eylemi herhangi bir örgütten talimat alarak yapmadıklarını söylediği de yer aldı.