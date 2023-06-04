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Kayseri'de aranan 2 hükümlü yakalandı

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#Kayseri#Hırsız#Polis
Kayseride aranan 2 hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 16:47

Kayseri'de, 68 suçtan aranan A.Z. ile 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan İ.A., polis ekiplerince yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 22 ilde 'dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanma', 'hırsızlık', 'alkollü araç kullanma' gibi 68 ayrı suçtan aranan, ayrıca hakkında kesinleşmiş 6 yıl 11 ay hapis cezası ve 12 bin 800 TL para cezası bulunan A.Z. ile 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası olan İ.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.Z.'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi, İ.A.'nın ise Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. 2 hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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#Kayseri#Hırsız#Polis

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