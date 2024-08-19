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Kayseri'de annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı

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#KAYSERİ#Polis#Şiddet
Kayseride annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 11:37

Kayseri'de, on yedi yaşındaki Cem S., kendisine para vermeyen annesinin oturduğu 2 katlı binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cem S. ise gözaltına alındı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Yanına geldiği annesinden para isteyen Cem S., olumsuz cevap alınca binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada oturanlar durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler, binada oturanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Binada oturan bir kişinin ise kucağında kedisiyle dışarı çıktığı görüldü. İtfaiye erleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Binayı ateşe veren Cem S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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#KAYSERİ#Polis#Şiddet

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