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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kayseri'de ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler

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Son dakika haberler: Kayseri'de ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler
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KAYSERİ'de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner (34), yaralamalı trafik kazasına müdahale sırasında ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan hasta yakını 3 kişi tarafından darbedildi.

Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle 112 Acil Servis ekibi, kazada yaralananlara müdahale etti. Ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner, bu sırada ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan yaralıların yakınlarına itiraz edince tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi, ambulans şoförü Özsayıner'i darbetti. Bunun üzerine Özsayıner ve sağlık ekibi, ambulansla kaza yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Özsayıner'in omzunda doku zedelenmesi olduğu belirlenirken, 3 gün iş göremez raporu verildi. Özsayenir'in şikayetçi olduğu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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