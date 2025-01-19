Kayseri'de alp kostümü ile görenler şaşırıyor

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Kocasinan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Gezer, yurt dışındaki bazı kişilerin farklı kıyafetler giyip kültürlerini tanıtmalarına ilişkin görüntüleri bir süre önce sosyal medyada gördü.

Videodan etkilenen Gezer, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait alp kıyafeti giymeye karar verdi.

Kentteki ustaya deriden özel zırh, börk (başlık), kaftan, kemer ile kolçak diktiren Gezer, giydiği kıyafeti çizme, yüzük, kılıç kınıyla tamamlıyor.

Haftanın belirli günleri alp kostümüyle kentin işlek cadde ve sokaklarında gezen Gezer, ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiriyor.



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Kayseri'nin renkli siması Orhan Gezer, AA muhabirine, Türkiye'nin çok köklü ve şanlı bir geçmişe sahip olduğunu, ecdadı rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Alp kıyafetinin geçmişten bir miras olduğunu ifade eden Gezer, alplerin geçmişte cesur ve korkusuz savaşçılar olduğuna dikkati çekti.

İnternette zaman geçirdiği sırada yurt dışında bazı kişilerin kendi tarihi değerlerini yansıtan kıyafetler giyerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüntülerin dikkatini çektiğini belirten Gezer, şöyle konuştu:

"İnternette gezerken Viking ve farklı geleneksel kıyafetlerle gezen, kendi örf ve adetlerini tanıtan insanlara denk geldim. 'Biz bunu neden yapmıyoruz? Bizim çok büyük bir geçmişimiz var, ben de bu geçmişi bir şekilde tanıtmalıyım' dedim. Bu süreç bayağı meşakkatli oldu. Kostüm 8 ayda dikildi. Kafamda bir şeylerin canlanması gerekiyordu, canlandı. Bu kostümü giyip gezmek gurur verici bir şey ama tepkilerin ne olacağını bilmediğin için öz güveni kendime aşılamak da zaman aldı."

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"VATANDAŞLARIN GURURLU VE ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA SOKAKLARDA GEZİYORUM"

Kıyafetin büyük özenle hazırlandığını belirten Gezer, kostümle kentin çeşitli bölgelerinde dolaşırken birçok duyguyu bir arada yaşadığını söyledi.

Kent meydanı ve ana caddelerde gezerken insanların farklı tepkiler verdiğini ifade eden Gezer, "Genellikle gençler hoşuna giden ve ilgisini çeken karakterle özdeşleştiriyor. Gençlerin verdiği tepkiler beni farklı gururlandırıyor. 'Çok güzel olmuş, çok gösterişli olmuş, kıyafeti güzel taşıyorsun' gibi cümleler duydum. Vatandaşların gururlu ve şaşkın bakışları arasında Kayseri sokaklarında geziyorum." diye konuştu.

Kostümü giyince hem kendisinin hem de görenlerin geçmişe yolculuğa çıktığını anlatan Gezer, şunları kaydetti:

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"Kostümün verdiği ağırlık zihnime de yansıyor. Gururla gezdiğim için kostümün verdiği ayrı bir gurur da var. Genel anlamda Kayseri'de kostümüme güzel bir yaklaşım var, bu çok hoşuma gidiyor. Bu işe 1 saat gezersem hem tanıtım yaparım hem sosyal medyada adımı duyururum hem de gençlere giydiğim kostümleri gösteririm düşüncesiyle yola çıktım. Bir saat gezerim dedim ama ilgi çok. Fotoğraf çektirmek ve muhabbet etmek isteyen insanlar çok olduğu için hoşuma gidiyor. Gezmek 4-5 saati buluyor. Üzüldüğüm sadece bir nokta var, sosyal medyada bazı kişiler yorum yapıyor ama ben boş insan değilim, işim var. Yüzme, atla gezme, ok atma bir sporsa veya hobiyse bu da aynı şekilde bir hobi. Buna saygı duyulması en çok istediğim şeylerden biri. Saygı duyulmasını istiyorum."