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Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Kayseri'de alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu

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Kayseri'de alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu
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KAYSERİ'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir merkezindeki çarşılarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe unutuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı ve Yeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanırken, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar maske takarken, yoğunluğun yaşandığı kapalı çarşıda ise sosyal mesafe ihlal edildi.

Çarşı esnafı Mustafa Taylan, "15 yıldır bu çarşıda hizmet veriyoruz. Çok şükür Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Koronavirüs her esnafı etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Ancak, Kurban Bayramı'nda çok şükür işlerimiz iyi. Vatandaşlarımızı büyük AVM’ler yerine çarşılarımıza bekleriz" dedi.

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