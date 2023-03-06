Kayseri'de ağır hasarlı 10 katlı bina boşatıldı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 13. Cadde'deki 10 katlı Serap Apartmanı da hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce incelenen 28 yıllık bina için 'ağır hasarlı' raporu verildi. 30 daireden oluşan bina, güvenlik gerekçesiyle boşatıldı. Güvenlik şeridi çekilen bina, daha sonra yıkılacak. Bina sakini Sinan Kaplan, "Binamız, 1995 yılında yapılmış. 5 yıldır oturuyorum. Bu binada, 30 aile ikamet ediyor. Binamız, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi, ağır hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle binamızı boşalttı. Bu şartlarda Kayseri'de, kiralık ev bulmakta çok zorlandık. Burada bir mağduriyet durumu yaşanıyor. Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceği belli değil. Devletimiz bizi yalnız bırakmayacaktır, bize sahip çıkacaktır. Fakat şu anda bir belirsizlik var; ne olacağını bilmiyoruz" dedi.