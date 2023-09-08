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Kayseri'de acı olay: Şehit polisin eşi aracında ölü bulundu

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#Hatice Sayil#Zafer Sayil#Kayseri
Kayseride acı olay: Şehit polisin eşi aracında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 15:18

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK’lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil, Kayseri’de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil'i, 34 ZS 094 plakalı cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.

Kayseride acı olay: Şehit polisin eşi aracında ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sayil’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hatice Sayil#Zafer Sayil#Kayseri

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