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Kayseri'de acı olay! 9'uncu kattan düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

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#Kayseri#Melikgazi#Çocuk Ölümü
Kayseride acı olay 9uncu kattan düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 12:05

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün, 14 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin penceresinden düşen 7 yaşındaki Hamza Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 14 katlı binanın 9’uncu katında oturan anneannesini ziyarete giden Hamza Y., dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ekiplerin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Hamza Y., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hamza Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kayseri#Melikgazi#Çocuk Ölümü

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