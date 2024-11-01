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Kayseri'de 9'uncu kattan düşen İpek, öldü

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#Kayseri#Erciyesevler Mahallesi #Balkon
Kayseride 9uncu kattan düşen İpek, öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 21:25

Kayseri'de, 10 katlı binanın 9'uncu katındaki pencereden düşen 18 yaşındaki İpek B., hayatını kaybetti.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. İpek B., 9'uncu kattaki odasındaki pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İpek B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Erciyesevler Mahallesi#Balkon

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