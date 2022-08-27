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Kayseri'de 830 bin liralık hırsızlık: 6 kişi yakalandı

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#Hırsızlık#Kayseri#Ziynet Eşyası
Kayseride 830 bin liralık hırsızlık: 6 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 14:34

Kayseri'de hırsızlık için girdikleri 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin yüzlerini kapatarak binalara girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sabah saatlerinde 90 polisin katılımıyla 13 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Hırsızlık#Kayseri#Ziynet Eşyası

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