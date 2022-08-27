Kayseri'de 830 bin liralık hırsızlık: 6 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sabah saatlerinde 90 polisin katılımıyla 13 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı.
Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.