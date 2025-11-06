×
Kayseri’de 82 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

#Kayseri#Melikgazi#Şüpheli Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 05:06

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın hayatından şüphe eden yakınları eve gidince acı gerçekle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Kutsal Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında tek başına ikamet eden Yusuf Ş.’den (82) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek eve gitti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamette kapının açılmaması üzerine kapı kırılarak eve giren Yusuf Ş.’nin yakınları ve ekipler yaşlı adamı evde hareketsiz yatarken, buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yusuf Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

