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Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Kayseri'de 80 saatlik kısıtlama sonrası yoğunluk

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Kayseri'de 80 saatlik kısıtlama sonrası yoğunluk
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KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, şehrin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlama bugün saat 05:00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın ardından Kayseri'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde bulunan polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları sık sık uyardı. Ayrıca, PTT ve banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştuğu gözlemlendi.

Kayseride 80 saatlik kısıtlama sonrası yoğunluk

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