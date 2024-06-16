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Kayseri'de 8 yaşındaki oğlunu yaralayan anne gözaltında

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#Kayseri#Polis#Hastane
Kayseride 8 yaşındaki oğlunu yaralayan anne gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 11:33

Kayseri'de sekiz yaşındaki oğlu A.C.N.'ye ekmek bıçağı fırlatarak bacağından yaralayan anne Emine N. (50), gözaltına alındı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada anne Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı. A.C.N. bacağından yaralandı. Oğlunu gören baba A.N.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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#Kayseri#Polis#Hastane

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