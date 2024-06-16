Kayseri'de 8 yaşındaki oğlunu yaralayan anne gözaltında

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Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada anne Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı. A.C.N. bacağından yaralandı. Oğlunu gören baba A.N.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı