×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de 8 yaşındaki oğluna bıçak fırlatıp yaralamıştı! Serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kocasinan#Bıçaklı Yaralama
Kayseride 8 yaşındaki oğluna bıçak fırlatıp yaralamıştı Serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 12:27

Kayseri'de oğlu A.C.N.'ye (8) ekmek bıçağı fırlatıp bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan anne Emine N. (50), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.C.N. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haberin Devamı

Olay, 16 Haziran'da saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı ve A.C.N. bacağından yaralandı. Baba A.N.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"BIÇAĞI DUVARA FIRLATTIM"

Sağlık görevlileri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine N. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen anne Emine N., ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Emine N.'nin ifadesinde pişman olduğunu söylediği, bıçağı oğluna değil, duvara doğru fırlattığını söylediği belirtildi.

Haberin Devamı

Öte yandan, A.C.N.'nin ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kocasinan#Bıçaklı Yaralama

BAKMADAN GEÇME!