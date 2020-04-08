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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

Kayseri'de 8 katlı bina karantinada! Kapısı mühürlendi, giriş - çıkış durduruldu

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Kayseri'de Corona Virüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak dış kapısı mühürlendi.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi, 4356'ncı Sokak'ta bulunan Karepark Apartmanı, Corona Virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu.

Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Kayseride 8 katlı bina karantinada Kapısı mühürlendi, giriş - çıkış durduruldu

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