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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

Kayseri'de 711 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı

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Kayseri'de 711 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı
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KAYSERİ'de, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 711 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi'de bulunan evde tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve yapılan operasyonda, 711 sikke, 13 obje, 2 hassas terazi ve folyo parçaları ele geçirildi. Evde bulunan Z.A. ile R.B. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen 711 sikkenin hangi döneme ait olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı.

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