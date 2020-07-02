Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu alanda yeni kazı çalışması

Merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 3 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan kazılarda, 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu. Geçen yıl kasım ayına kadar süren kazı çalışmaları mevsim şartları nedeniyle son buldu. Bu yıl havaların ısınmasıyla kazı çalışmaları yeniden başlatıldı. Bu kapsamda kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'nin tarihi öneme sahip bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde yapmış olduğunuz fosil çalışmaları ile ilgili ortaya çıkan değerler, bizim için çok önemli vaziyette. Uluslararası boyut kazandı. Ekim ayının sonuna kadar arkadaşlarımız sahada çalışacaklar. Biz buradan çıkacak fosilleri heyecanla beklerken daha önce 7,5 milyon yıllık verilerin yanına yine aynı şekilde veriler ekleneceğine inanıyoruz" dedi.

'FOSİL MÜZESİ YAPMA YÖNÜNDE İRADE GÖSTERDİK'

Dünyaca tanınması gereken birçok değerlerinin olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Buradan hareketle fosil ve paleontoloji konusunda müze yapma yönünde de irade gösterdik. Bununla ilgili de çalışmalarımızı projelendiriyoruz. Bu senenin sonuna doğru ihalesini yapacağız. Müzemizin de yapılmasını ve içerisinde birim alanında yapılacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlere, şahsınıza tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Şehrimizin tanınması yönünde gayret gösteriyoruz, gayret göstermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLARIMIZ ELVERİŞLİ 5 NOKTA BULDU'

Prof. Dr. Okşan Başoğlu da "Bölgede yüzey araştırılması yapıldı. Arkadaşlarımız çok elverişli 5 nokta buldular. Açmaya başladılar. Güzel şeyler geleceğini umuyorum. Zaten büyük parçalar geliyor. Umarım bu sezon öncekilerden de güzel olacak. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Birlikte çalışmaktan çok memnunuz. Umarım uzun soluklu olur. Bu müze projesini de gerçekleştiririz. Türkiye’de bir ilki başarmış oluruz" diye konuştu.