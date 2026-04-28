Kayseri’de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, Burdur Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ü.C. (34) yakalandı. İşlemleri tamamlanan Ü.C. cezaevine teslim edildi.



Kayseri İL Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.