Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi yakalandı

#Kayseri#FETÖ#Burdur
Kayseri’de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 22:28

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, Burdur Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ü.C. (34) yakalandı. İşlemleri tamamlanan Ü.C. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İL Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#FETÖ#Burdur

