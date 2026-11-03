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Kayseri'de 54 noktada eş zamanlı denetim: 52 aranan şahıs yakalandı

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#Kayseri Asayiş Uygulaması#Huzur Operasyonu#Aranan Şahıslar
Kayseride 54 noktada eş zamanlı denetim: 52 aranan şahıs yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 08:17

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 314 personelin katılımıyla 54 noktada eş zamanlı düzenlenen huzur ve asayiş uygulamasında 13 bin 258 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgite göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm 62 ekip ve 314 personelinin katılımıyla uygulama yapıldı.

Kayseride 54 noktada eş zamanlı denetim: 52 aranan şahıs yakalandı

Ekipler tarafından 54 noktada düzenlenen eş zamanlı ‘huzur-asayiş’ uygulamasında, 13 bin 258 şahıs ve 3 bin 992 araç sorgulandı. Uygulamada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseride 54 noktada eş zamanlı denetim: 52 aranan şahıs yakalandı

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52 aranan şahsın yakalandığı çalışmalarda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarlarda fişek ve şarjör ele geçirildi.

Öte yandan, 13 şahsa Kabahatler Kanunu’dan işlem yapıldı.

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#Kayseri Asayiş Uygulaması#Huzur Operasyonu#Aranan Şahıslar

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