Kayseri'de 5 yaşındaki Furkan'ın ölümünde sürücüye 2,5 yıl hapis cezası

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Kaza, geçen yıl 23 Eylül'de, saat 17.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Hollanda'da yaşayan Mustafa Ö. yönetimindeki 38 HP 039 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Furkan Aydeniz'e çarptı. Kazada, Aydeniz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Aydeniz, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mustafa Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mustafa Ö. hakkında, 'Taksirle öldürme' suçundan 2'den 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Kayseri 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, ölen Aydeniz'in seyir yönüne göre sağ tarafından gelen otomobil geçişini beklemeden kavşağa girdiği, otomobil sürücüsünün seyir şeridini kapattığı, otomobile ilk geçiş hakkını vermediği için trafik kazasının meydana geldiğine vurgu yapılarak, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84-h maddesine göre, 'Trafik kazalarında sürücüler kavşaklarda geçiş önceliğine uymama hallerinde asli kusurlu sayılırlar' denildiğinden, ayrıca 5 yaşında trafikte bisiklet kullandığı, bu yaşta tamamen ebeveyninin kontrolünde olması gerektiği, kesinlikle trafikte bisiklet sürmemesi gerektiği anlaşıldığından, yine aynı trafik kanununun 37'nci maddesinde belirtilen 'Bisiklet kullananların 11 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur' denildiğinden sürücülerin asli kusurlu sayılan trafik kurallarını ihlal ettiği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Sürücü Mustafa Ö. yönünden verilen bilirkişi raporunda ise "Hız limitinin 50 kilometre olduğu yerleşim yerinde ve kontrolsüz 4 yönlü kavşağa yaklaşırken hızlı araç kullandığı, aracının hızını hiç azaltmadan kavşağa yaklaştığı, çarpışma öncesi ve sonrası durma noktasının 72,5 metre olduğu, hesaplaması yapılan bu durma mesafesinin 87 kilometre hıza tekamül ettiği, dolayısıyla aşırı hızda, dikkatsiz ve tedbirsiz olarak hızlı araç kullandığı anlaşıldığından 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu'nun, 52/l-a ve b maddelerinde belirtilen 'Sürücüler; kavşaklara yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken hızlarını azaltmak, hızlarını kullandıkları aracın görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' gerekçesiyle trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

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KARAR DURUŞMASI

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa Ö. katılmazken, ölen Aydeniz'in şikayetçi olan babası Osman Aydeniz ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Mustafa Ö.'yü, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezasını 2,5 yıla düşürürken, yurt dışı ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Furkan'ın babası Osman Aydeniz, karara tepki göstererek, "İtiraz edeceğiz. İstinaf sürecinde iyi bir karar alınacağına inanıyoruz. Adalete olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz" dedi. (DHA)