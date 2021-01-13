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Gündem
KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Kayseri’de, 5 ton saman balyası yandı

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Kayseri’de, 5 ton saman balyası yandı
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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 5 tona yakın saman balyası çıkan yangında kül oldu.

Kayseri’de, 5 ton saman balyası yandı
Yangın, gece saatlerinde Develi ilçesi Sindelhöyük Fatih mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Ali S.'ye ait saman balyaları, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ancak yaklaşık 5 ton saman balyası yanarak kül oldu.

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