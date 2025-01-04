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Kayseri'de 5 gündür kayıptı! Tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

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#Kayseri#Melikgazi#Kayıp
Kayseride 5 gündür kayıptı Tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 16:35

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan 36 yaşındaki Soner Şener, çamlık alanda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki çamlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği ve Soner Şener olduğu belirlendi. Şener'in tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

Şener'in 31 Aralık'ta evden çıktığı ve kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Şener'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Kayseri#Melikgazi#Kayıp

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