Kayseri'de 5 binada 'koronavirüs' karantinası
KAYSERİ'de, 3 mahalledeki 5 bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde bulunan 5 binada yaşayan bazı kişiler yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina sakinlerinden bazılarının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 5 bina tedbir amacıyla karantina altına alındı. Binaların girişlerine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polisler de binaların çevresinde tedbir aldı. Binalarda yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
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