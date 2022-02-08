Kayseri'de 5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kocasinan ilçesindeki 4 depo ile 1 iş yerinde çalıntı malzemelerin olduğunu tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 40 polisin katıldığı operasyonda 20 kamyonet dolusu bisiklet, otomobil parçaları, televizyon, teyp ve birçok malzeme ele geçirildi. Depoların ve iş yerinin sahibi olduğu belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler kamyonetle Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.