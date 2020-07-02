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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Kayseri'de 49 daire karantinaya alındı

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Kayseri'de 49 daire karantinaya alındı
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KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 20 apartmanın bulunduğu sitedeki, 49 daire, yaşayanlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki Anaşehir Siteleri'nde yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca da 10'ar katlı 20 apartmanın bulunduğu sitedeki 49 daire, karantinaya alındı.

Polis ekipleri, karantina uygulanacak dairelerin kapı önlerine şerit çekerek, giriş-çıkışı yasakladı. Karantina altına alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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