Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de 4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Polis#Trafik
Kayseride 4 suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 16:37

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir kadın, çalışır vaziyetteki derin dondurucudan çıkartıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Polis#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde