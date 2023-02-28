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Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Kayseri#AFAD
Kayseride 4.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 18:22

AFAD, Kayseri İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İncesu ilçesinde saat 18.16’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken, yetkililerden alınan bilgiye göre ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

'BİZE İNTİKAL EDEN CAN VE MAL KAYBI YOK' 

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre bugün 18.16'da ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Başta İncesulu hemşerilerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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#Deprem#Kayseri#AFAD

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