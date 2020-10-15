Kayseri’de 36 kilo ağırlığındaki kabak dikkat çekiyor

Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde esnaf Hidayet İnci, Adapazarı’ndan satın aldığı kabağı kente getirerek işyerinde satışa sundu. 36 kilo 250 gram ağırlığındaki kabak ağırlığı ve büyüklüğü ile yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Esnaf Hidayet İnci, "Bu işi çocukluktan beri yapıyorum. Satışa çıkardığım bu kabak Adapazarı’ndan geldi. Ağırlığı 36 kilo 250 gram. Kayseri meyve sebze halinden aldım. Görenlerini ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar fotoğrafını çekiyor. Kilogramını 4 TL’den satışa sunuyoruz. 2 kişi zor kaldırıyoruz. O yüzden de parçalayarak satışını yapıyoruz" dedi.