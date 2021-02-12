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Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı

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Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
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KAYSERİ'de 3 otomobilin karıştığı karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kayseride 3 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Akmescit kavşağında meydana geldi. Sadullah Özer yönetimindeki 38 TR 426 plakalı otomobil, kavşağı geçerken önce Ersin Avşar idaresindeki 38 VN 826 plakalı otomobile daha sonra da Yasin Muhammed'in kullandığı 38 AN 659 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 38 VN 826 plakalı otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada 3 otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Özlem Avşar, Muhammed Sivritaş, Mehmet Elmas, Esma Sivritaş ve Mustafa Turan Sivritaş yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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